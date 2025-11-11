Taş Ocağındaki Göçükte 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 2 Şüpheli Tutuklandı

ORDU'da enkaz altında kalan 2 işçiden birinin yaşamını yitirdiği, diğerini arama çalışmaları ise bölgedeki risk nedeniyle durdurulduğu taş ocağındaki göçüğe ilişkin soruşturman kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden şirket sahibi Osman Demirel ve Sorumlu Müdür Erdi Temel Özyurt tutuklandı.

5 Kasım'da Fatsa ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, çalışma halindeki iş makinesi ve kamyonun üzerine düştü. İş makinesi operatörü Burak Kilci (25) ile kamyon şoförü Ahmet Şahin, göçük altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedeni bulundu. Kamyon şoförü Ahmet Şahin'e ise henüz ulaşılamadı. Yeni bir göçük olma ihtimaline karşın arama kurtarma çalışması durduruldu. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şirket sahibi Osman Demirel, sorumlu müdür Erdi Temel Özyurt, maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E., gözaltına aldı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen

A.A., K.U. ve R.A.E., savcılık sorgusu sonrasında serbest bırakıldı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Demirel ve

Özyurt, tutuklandı.