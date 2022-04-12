Taş ocağında, projedeki taahhüdün ihlal edilip patlatma yapıldığı iddiası

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yerleşim alanlarına 160 metre mesafede bulunan ve yeniden faaliyete geçen taş ocağında. projedeki taahhütlerin aksine patlatma yapıldığı iddia edildi. Keşan Kent Çevre Ekoloji Platformu üyeleri ve çevre sakinleri, taş ocağı önünde toplanarak duruma protesto eylemi yaptı. Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, "ÇED yönetmeliğine göre faaliyetin durdurulması gerekiyor. Evlerde yaşayan vatandaşlar alabildiğine panikledi, polis tutanak tutmuş. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.

Aşağı Zaferiye Mahallesi sınırları içinde kalan, Yeni Mahalle'deki Belkoop evlerine 160 metre mesafede bulunan ve 20 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçen eski taş ocağında patlatma yapıldığı öne sürüldü. Keşan Kent Konseyi ve Keşan Kent Çevre Ekoloji Platformu üyeleri ile bölge halkı taş ocağı önünde toplanarak, ocaktaki faaliyetin durdurulmasını istedi. Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, 21 Aralık 2021 tarihinden bu yana taş ocakları ile ilgili mahallelinin tepkisini ortaya koyduklarını belirterek, şunları söyledi:

Öte yandan taş ocağının Edirne Valiliği'nin verdiği 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Edirne Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açıldı.