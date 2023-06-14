Taş mercanlar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Dardanos'ta taş mercanlarla ilgili çalışma yaptı.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Taş mercanlar iklim krizi nedeniyle tehdit altında. Bu nedenle belli bölgelerde yavaş yavaş beyazlaşıyorlar. Türkiye denizlerinde iklim değişikliği nedeniyle beyazlaşan tek tür bu taş mercanlar. Ani sıcaklık değişikliği nedeniyle sıcaklaşmasına ve ölmesine neden oluyor" dedi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE BEYAZLAŞAN TEK TÜR TAŞ MERCANLAR"

"TAŞ MERCAN ÖTEKİ CANLILARA EV OLUŞTURAN BİR TÜR"

"KOLLUK KUVVETLERİYLE İRTİBATA GEÇMELERİ ÖNEMLİ"