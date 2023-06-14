TAŞ MERCANLAR YOK OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Taş mercanlar iklim krizi nedeniyle tehdit altında. Bu nedenle belli bölgelerde yavaş yavaş beyazlaşıyorlar. Türkiye denizlerinde iklim değişikliği nedeniyle beyazlaşan tek tür bu taş mercanlar. Ani sıcaklık değişikliği nedeniyle sıcaklaşmasına ve ölmesine neden oluyor" dedi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE BEYAZLAŞAN TEK TÜR TAŞ MERCANLAR"

"TAŞ MERCAN ÖTEKİ CANLILARA EV OLUŞTURAN BİR TÜR"

"KOLLUK KUVVETLERİYLE İRTİBATA GEÇMELERİ ÖNEMLİ"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Barış Özalp, türlerin oluşturduğu habitatların birçok deniz canlısına yuva görevi gördüğünü belirterek vatandaşları uyardı. Doç. Dr. Özalp, " Çanakkale Boğazı'nda bir koruma alanı olduğunu bilmeleri önemli. Türkiye'de çok güzel çok etkileyici kıyılarımız var. Ama bir tane mercan resifi var. Bir tane koruma altında olan mercan resifi Çanakkale Boğazı'nda. Burası aynı zamanda ticari gemilerin geçiş bölgesi. Ona rağmen bir koruma alanı olduğunu bilmeleri önemli. Bu bölgede, biz hala ne yazık ki gırgır avcılığı görüyoruz. Çok üzücü bir şey. Kolluk kuvvetleri ile ortak çalışmalarımız oluyor. Türkiye'de tek koruma alanı olmasına rağmen gırgır teknelerinin alanın çevresinde ağ attığını görüyorsunuz. Ağ atmak, çapa atmak bu türler için nesli tehlikede olan ve yuva oluşturan türler için çok sıkıntılı durumlar. Vatandaşa da görev düşüyor. Bölgenin önemini bilmeliler. Çanakkale için söylüyorum. Koruma alanında hassas bir türü ve bunun çevresindeki biyolojik çeşitliliği korumaya gayret ediyoruz. Bölgede av yapan koruma şamandırasına bağlanmaya çalışan, bölgenin çevresinde yaklaşmaya çalışan küçük balıkçı olur büyük balıkçı olur kolluk kuvvetleriyle irtibata geçip bilgilendirmeleri ülkemiz için önemli. Yoksa çok küçük alanları koruyamazsınız. Burası büyük bir bölge değil ama önemine dikkat çekmek lazım. Son yıllarda akvaryumculuğun öne plana çıktığını duyuyoruz. Hassastır dikkat edilsin Çevrede gördüklerinde ihbar etsinler " şeklinde konuştu.