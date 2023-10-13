Tartıştıkları torunları demir kürek ile darbetti (3)
- Güncelleme:
Güncel Haberler
TUTUKLANDIAdana'da tartıştığı babaannesi Redife ile dedesi Hamed Emin Oygur'u demir kürekle darbeden Serhat Oygur (22), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Adana'da tartıştığı babaannesi Redife ile dedesi Hamed Emin Oygur'u demir kürekle darbeden Serhat Oygur (22), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakım ünitesine alınan Redife Oygur ile eşi Hamed Emin Oygur'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel