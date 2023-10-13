TUTUKLANDIAdana'da tartıştığı babaannesi Redife ile dedesi Hamed Emin Oygur'u demir kürekle darbeden Serhat Oygur (22), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tartıştıkları torunları demir kürek ile darbetti (3)

TUTUKLANDI

Adana'da tartıştığı babaannesi Redife ile dedesi Hamed Emin Oygur'u demir kürekle darbeden Serhat Oygur (22), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakım ünitesine alınan Redife Oygur ile eşi Hamed Emin Oygur'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.