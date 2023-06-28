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Tartıştıkları komşularını baltayla ağır yaralayan baba ve oğul tutuklandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde komşular arasında yaşanan kavgada baba ile oğul, komşularını baltayla başından yaraladı. Komşuları ağır şekilde yaralanırken baba ile oğul ise tutuklandı.

Tartıştıkları komşularını baltayla ağır yaralayan baba ve oğul tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde komşular arasında yaşanan kavgada baba ile oğul, komşularını baltayla başından yaraladı. Komşuları ağır şekilde yaralanırken baba ile oğul ise tutuklandı.

Olay, dün Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K. ve oğlu M.K. ile komşuları N.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle iki taraf arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında İ.K. ile M.K.'nın N.Ş.'nin başına baltayla vurdukları öğrenildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan N.Ş.'nin entübe edildiği öğrenildi. İ.K. ile M.K. ise polis ekiplerince tamamlanan işlemlerin ardından bugün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Güncel

Kocaeli Gölcük Baba Güncel Haberler

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