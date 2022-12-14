Tartıştıkları kişilerin tabancayla vurduğu 2 kardeş öldü (2) Güncel Haberler SALDIRI ANI KAMERADAAdana'nın Kozan ilçesinde, tartıştıkları kişilerce pompalı tüfekle öldürülen Vahit (37) ve Emrah (28) Kara kardeşlerin vurulma anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. SALDIRI ANI KAMERADA Adana'nın Kozan ilçesinde, tartıştıkları kişilerce pompalı tüfekle öldürülen Vahit (37) ve Emrah (28) Kara kardeşlerin vurulma anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kardeşin, otomobilleriyle ilerlerken, şüphelilerin bulunduğu araçla karşı karşıya geldikleri anlar yer aldı. 2 kardeşin, kullandıkları otomobillerden inerek şüphelilerin üzerlerine koştukları, bu sırada arka koltuktan inen kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldukları da kameraya yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Adana Kozan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tartıştıkları kişilerin tabancayla vurduğu 2 kardeş öldü (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.