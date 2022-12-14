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Tartıştıkları kişilerin tabancayla vurduğu 2 kardeş öldü (2)

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Tartıştıkları kişilerin tabancayla vurduğu 2 kardeş öldü (2)

SALDIRI ANI KAMERADAAdana'nın Kozan ilçesinde, tartıştıkları kişilerce pompalı tüfekle öldürülen Vahit (37) ve Emrah (28) Kara kardeşlerin vurulma anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Adana'nın Kozan ilçesinde, tartıştıkları kişilerce pompalı tüfekle öldürülen Vahit (37) ve Emrah (28) Kara kardeşlerin vurulma anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kardeşin, otomobilleriyle ilerlerken, şüphelilerin bulunduğu araçla karşı karşıya geldikleri anlar yer aldı. 2 kardeşin, kullandıkları otomobillerden inerek şüphelilerin üzerlerine koştukları, bu sırada arka koltuktan inen kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldukları da kameraya yansıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Kozan Güncel Haberler

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