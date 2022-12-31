Üye Girişi
Haberi Paylaş

TARTIŞTIKLARI 2 KİŞİYE TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Güncel Haberler

KARABÜK'te, 3 genç tartıştıkları 2 kişiye tekme tokat saldırdı.

KARABÜK'te, 3 genç tartıştıkları 2 kişiye tekme tokat saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Bayır Mahallesi'ndeki bir pasajda 3 genç, tartıştıkları kişiye tekme tokat saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan kişi yere düşerken, gençler tekme atmaya devam etti. Bu sırada aynı gençler bir kişiye daha saldırdı. Araya giren kişiler gençleri uzaklaştırdı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralı 2 kişiye müdahale etti.

Kavga güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title