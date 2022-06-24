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Tartıştığı üvey annesini sokak ortasında vurdu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Tartıştığı üvey annesini sokak ortasında vurdu

ESKİŞEHİR'de Abdullah T. (32), sokak ortasında tartıştığı, babasının dini nikahlı olduğu Sema M.'yi (40) tabancayla bacağından vurup yaraladı.

ESKİŞEHİR'de Abdullah T. (32), sokak ortasında tartıştığı, babasının dini nikahlı olduğu Sema M.'yi (40) tabancayla bacağından vurup yaraladı. Olay yerinden kaçan Abdullah T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi İyieylül Caddesi'nde Sema M., otomobille seyir halindeyken, dini nikahlı eşinin oğlu Abdullah T. önünü kesti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Abdullah T., belinden çıkardığı tabancayla Sema M.'ye ateş ederek bacağından yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sema M., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Abdullah T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah T., sorgusu için emniyete götürüldü.


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