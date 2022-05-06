Tartıştığı sürücünün aracına zarar veren şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartıştığı sürücünün aracına zarar veren şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı

AA - Halil Demir - Güncel
 - Güncelleme:
Tartıştığı sürücünün aracına zarar veren şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı

İstanbul Ataşehir'de trafikte tartıştığı sürücüye hakaret edip otomobiline zarar veren şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de trafikte tartıştığı sürücüye hakaret edip otomobiline zarar veren şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde A.N.K'nin, trafikte tartıştığı sürücü tarafından hakarete maruz kalması, otomobilinin önünün kesilmesi ve aracın yan aynasının kırılması görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerdeki şüphelinin R.D. (43) olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

AA / Halil Demir - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Ataşehir, Hakaret, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title