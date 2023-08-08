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Tartıştığı şahsı boynundan bıçakladı

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Samsun'da tartıştığı şahsı boynundan bıçaklayan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Kayagüney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı M.K.'yi boynundan bıçaklayan B.K. kaçtı. Bıçakla yaralanan M.K. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.K. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Tartıştığı şahsı boynundan bıçakladı

SAMSUN Samsun'da tartıştığı şahsı boynundan bıçaklayan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Kayagüney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı M.K.'yi boynundan bıçaklayan B.K. kaçtı. Bıçakla yaralanan M.K. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.K. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Güncel

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atakum Samsun Güncel Haberler

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