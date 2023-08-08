Tartıştığı şahsı boynundan bıçakladı

Samsun'da tartıştığı şahsı boynundan bıçaklayan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Kayagüney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı M.K.'yi boynundan bıçaklayan B.K. kaçtı. Bıçakla yaralanan M.K. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.K. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.