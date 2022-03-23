Son dakika haberi | Tartıştığı oğlunu silahla yaralayan baba hakim karşısına çıktı

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'DE tartıştığı oğlu Selim Kuzu'yu silahla yaraladığı iddiasıyla 4 ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan baba Kemal Kuzu (70) hakim karşısına çıktı. Kuzu, savunmasında, "46 adet mermim vardı ateş etmeyi sürdürmek istesem ateş ederdim" dedi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Kuzu getirildi. Tutuksuz müşteki sanık Selim Kuzu ile avukatı Serhat Aydemir ve taraf avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

"ATEŞ ETMEYİ SÜRDÜRMEK İSTESEM ATEŞ EDERDİM"

"ARAMIZDA ÖLDÜRMEYİ GEREKTİRECEK OLAY OLMADI"

Müşteki sanık Selim Kuzu'nun avukatı Serhat Aydemir, müvekkilinin uyuşturucu kullandığına dair iddialara karşı, müvekkilinin Kızılay'a düzenli kan bağışçısı olduğu için uyuşturucu madde kullanmasının mümkün olmadığı ifade etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Kemal Kuzu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede, müşteki şüphelilerin 28 Eylül 2021 yılında Kağıthane'deki ikametlerinde tartıştıkları esnada tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun diğer müşteki şüpheli babası Kemal Kuzu'ya hitaben 'Annemin ölümüne sen neden oldun, senin yüzünden annem öldü' dediği ve sinkaflı sözler ederek üzerine yürüdüğü anlatıldı. Müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun babası Kemal Kuzu'nun başına sert bir cisimle vurduğunun kaydedildiği iddianamede, bu sırada tarafların yere düştüğü ve boğuşma sırasında birbirlerine vurmaya devam ettikleri aktarıldı. Müşteki şüpheli Kemal Kuzu'nun yatak odasına kaçtığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Selim Kuzu'nun arkasından gelmesi üzerine yatak odasında bulunan silahı alarak oğlu ile boğuşmaya başladığı ve 'seni öldüreceğim' diyerek tehditte bulunduktan sonra bir el ateş ettiği belirtildi. Müşteki Kemal Kuzu'nun olay yerine gelen polis ekiplerine öz oğlunu vurduğunu söylediğinin belirtildiği iddianamede, olayda kullandığı tabanca dahil olmak üzere iki tabanca ile 44 adet fişeği polislere teslim ettiği aktarıldı. Müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun "Hakaret" ve "Üst soya karşı silahla kasten yaralama" suçlarından 9 aydan 3.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianamede, müşteki şüpheli Kemal Kuzu'nun ise "Ruhsatsız silah bulundurma", "Tehdit", "Hakaret" ve "Altsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs"suçlarından 14 yıl 9 ay 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel