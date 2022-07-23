Tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdü

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
Tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdü

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde Muhammet Geyve (31), tartıştığı kuzeni Y.G. tarafından bıçakla öldürüldü.

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde Muhammet Geyve (31), tartıştığı kuzeni Y.G. tarafından bıçakla öldürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Geyve ile kuzeni Y.G., arasında bilinmeyen nedenle sokakta tartışma çıktı. Y.G., tartışmanın büyümesiyle üzerindeki bıçakla Muhammet Geyve'yi göğsünden bıçakladı. Geyve kanlar içerisinde yığılırken, Y.G. ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Muhammet Geyve, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geyve, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Y.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Geyve Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title