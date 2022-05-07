TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada eşi Emel B. (26) tarafından kalbinden bıçaklanan Doğukan B. (28) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emel B., olayın ardından gözaltına alındı.

Olay, Orta Mahalle 209 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Emine B. ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan eşi Doğukan B, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Emine B., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Doğukan B.'yi kalbinden dört bıçak darbesiyle yaraladı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğukan B.,

ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğukan B., doktorların buradaki müdahalesine rağmen bugün saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Eşini öldüren Emel B. ise gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçağa da el konuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel