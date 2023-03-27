Üye Girişi
Haberi Paylaş

TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLA ÖLDÜRMÜŞTÜ, TUTUKLANDI

Güncel Haberler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi Barış Selahattin Ener'i sırtından bıçaklayarak öldürenEmel Ener, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi Barış Selahattin Ener'i sırtından bıçaklayarak öldüren

Emel Ener, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emel Ener ifadesinde, eşi hakkında şiddet uyguladığı gerekçesiyle daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını dile getirdi. Geçimsizlik yüzünden boşanma kararı aldığı eşini, olay gecesi de şiddet uyguladığı için bıçakladığını söyleyen Ener, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pamukkale Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title