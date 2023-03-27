TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLA ÖLDÜRMÜŞTÜ, TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi Barış Selahattin Ener'i sırtından bıçaklayarak öldüren

Emel Ener, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emel Ener ifadesinde, eşi hakkında şiddet uyguladığı gerekçesiyle daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını dile getirdi. Geçimsizlik yüzünden boşanma kararı aldığı eşini, olay gecesi de şiddet uyguladığı için bıçakladığını söyleyen Ener, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.