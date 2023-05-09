Tartıştığı kişilerin üzerine otomobil sürerek iki kişiyi yaraladı

Bayrampaşa'da otomobili tartıştığı grubun üzerine süren şüpheli sürücü, iki kişiyi hafif yaraladı.

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi Cemiyet Caddesi'nde yaşanan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Tartıştığı mahalle sakinlerinin üzerine otomobili süren sürücü, 2 kişi hafif şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de konuyla ilgili çalışma başlattı.

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan sürücü ile yanındaki bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görgü tanıklarından Erdal Bostancı dün akşam kavga yaşandığını belirterek, "Burada bir araçta gençler kavga ettiler, daha sonra ayırmaya çalıştılar. Ondan sonra arkadan hızlı bir araba geldi, birkaç kişiye çarptı. Yaraladı galiba. Daha sonra ambulanslar geldi, polis olaya el koydu, ayırdılar." diye konuştu.

Öte yandan sürücünün otomobili mahalle sakinlerinin üzerine sürdüğü anlar, cep telefonuyla kaydedildi.