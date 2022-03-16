TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI - Haberler

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TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'da, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İ.A. (34), tartıştığı kardeşi Abdullah A.'yı (30) göğsünden bıçaklayıp, ağır yaraladı.

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İ.A. (34), tartıştığı kardeşi Abdullah A.'yı (30) göğsünden bıçaklayıp, ağır yaraladı. İ.A., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6002 Sokak'taki 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan İ.A. ile Abdullah A. kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle mutfağa giden İ.A., aldığı bıçakla kardeşini göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Abdullah A., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Abdullah A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. İhbarla adrese gelen polis ekibi, İ.A.'yı gözaltına aldı. İ.A.'nın, psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. (DHA)

TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güneş, Kepez, Güncel, Haberler

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