Haberler

Tartıştığı Kadını Darbeden Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte, bir kadın ile tartışan şüpheli, kadını ağır yaralayarak tutuklandı. Olay sonrası kadının durumu ciddiyetini koruyor.

Başkentte tartıştığı kadını darbederek ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de akşam saatlerinde Mamak'taki evine giden 25 yaşındaki Merve O, yolda Kaan B. ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Kaan B, Merve O'yu darbetti.

İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını, Ankara Hastanesi yoğun bakım servisine sevk etti. Merve O'nun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Kaan B'yi gözaltına aldı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

Trump'tan piyasaları allak bullak edecek çıkış: Şu anda savaştayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz

840 liralık altılı kuponuyla kazandığı ikramiye inanılmaz
'Dünyanın sonunu getirecek böcek' İstanbul'da görüldü

"Dünyanın sonunu getirecek böcek" İstanbul'da görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.