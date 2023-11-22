Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

ÇANAKKALE'de Y.B., tartıştığı husumetlisi Mehmet Onay'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Kore Kahramanlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Y.B., daha önceden borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu Mehmet Onay'ı telefonla aradı. Görüşmeden 3 saat sonra Y.B., pompalı tüfekle Onay'ın bulunduğu evin önüne geldi. Sokakta bağıran Y.B.'yi gören Onay, evden çıktı. Bu sırada Y.B., pompalı tüfek ile 2 el ateş ederek Onay'ı göğsünden vurarak ağır yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler, gönderildi. Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onay, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polisin sıkı takibi ile yakalanıp, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.