Tartıştığı genci silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haberler

Mersin'de, tartıştığı genci tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Ş.Y. ile öldürülen Serhat Sayin'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Baba Cafer Sayin, oğlunun canice öldürülmesini kabul edemediğini dile getirerek, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

Duruşmada gözyaşlarını tutamayan anne Sabiha Sayin da "Ciğerim yandı. Başkasının ciğeri yanmasın. (Mahkememe heyetine dönerek) Ben yükümü önce Allah'a sonra size bıraktım. En ağır cezayı vermenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık ise pişman olduğunu aktararak, beraatını talep etti.

Avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığa "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olayın geçmişi

Merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde 14 Eylül 2020'de 16 yaşındaki Serhat Sayin'i tabancayla öldürdüğü ileri sürülen Ş.Y. hakkındaki soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısınca hazırlanan ve Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istenmişti.

İddianamede sanığın, o dönem dini nikahla yaşadığı eşine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla tartıştığı Y. Sayin'i darbettiği, sonrasında da kavgayı duyup kendisiyle görüşmek için bölgeye giden kardeşi Serhat Sayin'i tabancayla öldürdüğü belirtilmiş ve sanığın suçunu itiraf ettiği bilgisine de iddianamede yer verilmişti.

Serhat Sayin'in tabancayla öldürülmesine ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin kaldırımda bekleyen Sayin'e doğru koşarak ateş etmesi yer almıştı.