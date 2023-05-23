(- TARTIŞTIĞI ESNAFI 12'NCİ KATTAN ATAN SANIĞIN DAVASINDA YENİ KARAR

ŞİŞLİ'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan atarak 11'inci kata düşmesine ve ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 1 yıl 5 aylık hapis cezası alan ancak itiraz sonucu yeniden yargılanan Çağdaş Boyalı'nın davasında karar çıktı.