İSTANBUL-TARTIŞTIĞI ESNAFI 12'NCİ KATTAN ATAN SANIĞA 1 YIL 5 AY HAPİS

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan atan ve 11'inci kata düşerek ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Çağdaş Boyalı iyi hal indirimi uygulanarak, 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı katıldı. Mağdur İlyas Demirci ise duruşmaya katılmadı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mağdur İlyas Demirci'nin avukatı Enver Kibiroğlu, "İddianamede anlatılan sanığın eylemi kasten öldürme teşebbüs suçunu oluşturmuş. Bu nedenle sanığın bu suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

SANIĞA 1 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

İDDİANAME

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