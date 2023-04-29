Tartıştığı eski ortağını öldüren zanlı gözaltına alındı

MHP Pursaklar İlçe Başkanı M.E.E, eski iş ortağı Ferhat Özcan'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Zanlı, olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

İddiaya göre, MHP Pursaklar İlçe Başkanı M.E.E. ile eski iş ortağı Ferhat Özcan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.E.E, Özcan'ı yanında bulunan tabanca ile vurarak öldürdü.

Özcan'ın cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.E.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İyi Parti'den açıklama

Özcan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili İYİ Parti Ankara İl Başkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, olaya ilişkin bazı basın kuruluşlarında yer alan "Özcan'ın İYİ Parti afişi astığı için öldürüldüğü" iddialarının doğru olmadığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"MHP'nin Ankara eski il yöneticilerinden Ferhat Özcan'ın, İYİ Parti afişi astığı için öldürüldüğü iddiası doğru değildir. Olayın partimizle herhangi bir ilgisi yoktur. Hiçbir şey, insan hayatından daha önemli olamaz. Saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Özcan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."