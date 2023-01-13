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Tartıştığı eşini öldürdü

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Tartıştığı eşini öldürdü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Mehmet Ekinci, tartıştığı eşi Emine Ekinci'yi tabancayla vurarak öldürdü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Mehmet Ekinci, tartıştığı eşi Emine Ekinci'yi tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde ilçenin Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ekinci, kıskançlık nedeniyle eşi Emine Ekinci ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ekinci, tabanca ile eşine defalarca ateş edip, kaçtı. Silah seslerini duyup eve gelen komşuları Emine Ekinci'yi yerde kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ekinci, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Emine Ekinci'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Mehmet Ekinci, evinin yakınlarında cinayette kullandığı değerlendirilen tabanca ile polis tarafından yakalandı.Şüpheliyi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Ekinci Tarsus Ekinci Güncel Haberler

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