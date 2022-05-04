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Tartıştığı eşini boğmaya kalkıştı (2)

Demirören Haber Ajansı - Yusuf Çınar - Güncel
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Tartıştığı eşini boğmaya kalkıştı (2)

TUTUKLANDIÇorum'da, tartıştığı eşi Eda Özten'in boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Nusret Özten, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÇORUM (DHA) - TUTUKLANDI

Çorum'da, tartıştığı eşi Eda Özten'in boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Nusret Özten, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Çorum, Güncel, Haberler

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