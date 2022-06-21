Tartıştığı eşini bıçakladı KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Sefer A. (68), evde tartıştığı Suriye uyruklu eşi Fatin A.'yı (55) bıçaklayarak yaraladı. KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Sefer A. (68), evde tartıştığı Suriye uyruklu eşi Fatin A.'yı (55) bıçaklayarak yaraladı. Olay, saat 14.00 sıralarında, Battalgazi Mahallesi Aşkale Çıkmazı Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Sefer A. ile Suriyeli eşi Fatin A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Sefer A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. Fatin A., evden kaçarak komşularından yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadını ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Sefer A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel Suriye Güncel Haberler

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