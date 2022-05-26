Tartıştığı eşi ve 2 kızını öldürüp, intihara kalkışan şüpheli öldü - Haberler

AKSARAY'da eşini bıçaklayıp, 2 kızını da balkondan atarak öldürdükten sonra kendini boşluğa bırakarak intihara kalkışan Afganistan uyruklu Mohammed Hossein Sultani (35), öldü.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ailesiyle birlikte, bir gün önce Aksaray'daki akrabalarının yanına gelen Mohammed Hossein Sultani, tartıştığı eşi Gol Bibi Sultani'yi 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü, ardından da yataklarındaki kızları Meryem (4) ve Merveh Sultani'yi (3) balkondan attı. Mohammed Hossein Sultani daha sonra balkondan kendisini boşluğu bıraktı. Meryem ve Merveh Sultani kardeşler yaşamını yitirirken, babaları ise hastanede tedaviye alındı.

Gol Bibi Sultani'nin otopsisinde, boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde darba bağlı morluklar olduğu tespit edildi. Otopsileri tamamlanan Gol Bibi Sultani ile 2 kızının cenazeleri morgda bekletiliyor.