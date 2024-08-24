Tartıştığı Eşi Tarafından Darbedilen Kadın Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'da yaşanan olayda, tartıştığı eşi tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Tekirdağ'da, tartıştığı eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın hayatını kaybetti.
Süleymanpaşa Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan H.D. ve eşi E.D. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Ardından H.D, iddiaya göre eşi E.D'yi darbederek olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.