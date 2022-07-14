TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNİ TABANCAYLA YARALADI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Barış Duman (31), alacak meselesi yüzünden tartıştığı eniştesi Osman Karakuş'u (42) tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Karakuş hastanede tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan Duman'ın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay dün saat 23.00 sıralarında Yeni Mahallede meydana geldi. Barış Duman, Millet Caddesi'nde yürürken, aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan eniştesi Osman Karakuş'u, park halindeki 16 Y 6248 plakalı otomobilinde otururken gördü. Eniştesinin yanına giden Duman, tartışmaya başladı. Taraflar birbirlerine yüksek sesle bağırırken, bu sırada Duman belinden çıkardığı tabanca ile Karakuş'a ateş etti. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, Duman olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna iki kurşun isabet eden Karakuş, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Karakuş daha sonra ambulansla Bursa'da Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Karakuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, olaydan sonra kaçan Barış Duman'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel