Tartıştığı bina yöneticisinin odasına, hazırladığı el yapımı patlayıcıları attı

GAZİANTEP'te, 80 daireli rezidansta yaşayan Uğur Y., yöneticiyle tartışmasının ardından yönetim ofisinin bulunduğu girişe, hazırladığı 2 el yapımı patlayıcıyı attı. Kimsenin yaralanmadığı olayda yönetim ofisinde hasar meydana gelirken, Uğur Y. gözaltına alındı.

Olay, sabah karşı Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. 80 daireli rezidansta yaşayan Uğur Y.'nin dairesinde gece elektrik kesildi. Bunun üzerine kartına elektrik yüklemesi yapmak isteyen Uğur Y. ile ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Uğur Y., saat 04.00 sıralarında, yönetim ofisinin girişine, kendi hazırladığı 2 el yapımı patlayıcıyı attı. Patlama sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda yönetim ofisinde ve bina girişinde hasar oluşurken, polis de rezidans yöneticisinin verdiği bilgi doğrultusunda Uğur Y.'yi gözaltına aldı. Uğur Y.'nin dairesinde yapılan aramada da el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Uğur Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.