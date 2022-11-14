Tartıştığı babasının boğazını sıktığı Yunus, hastanede öldü (3) Güncel Haberler BABA TUTUKLANDIİzmit'te oğlu Yunus Şen'in boğazını sıkarak ölümüne neden olan Şakir Şen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. BABA TUTUKLANDI İzmit'te oğlu Yunus Şen'in boğazını sıkarak ölümüne neden olan Şakir Şen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şakir Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dinçer AKBİR/ KOCAELİ, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tartıştığı babasının boğazını sıktığı Yunus, hastanede öldü (3) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.