Tartıştığı babasının boğazını sıktığı Yunus, hastanede öldü (3)
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BABA TUTUKLANDIİzmit'te oğlu Yunus Şen'in boğazını sıkarak ölümüne neden olan Şakir Şen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
BABA TUTUKLANDI
İzmit'te oğlu Yunus Şen'in boğazını sıkarak ölümüne neden olan Şakir Şen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şakir Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dinçer AKBİR/ KOCAELİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel