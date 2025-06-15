Diyarbakır'da Baba ve Oğul Arasında Çekiçle Kavga: Baba Ağır Yaralı

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DİYARBAKIR'da Y.B., evde tartıştığı babası M.B.'nin (44) başına çekiçle vurarak ağır yaraladı.

DİYARBAKIR'da Y.B., evde tartıştığı babası M.B.'nin (44) başına çekiçle vurarak ağır yaraladı. Y.B. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Y.B., bilinmeyen nedenle evde tartıştığı babası M.B.'nin başına çekiçle vurdu. M.B. kanlar içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan Y.B. ise işlemleri için emniyete götürüldü.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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