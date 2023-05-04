TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ahmet Akkurt'u (26) av tüfeğiyle öldüren B.D., polisin çalışması sonucu gizlendiği evde yakalandı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan B.D. bugün sabah adliyeye sevk edildi.

Olay, 1 Mayıs sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Serik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan evde meydana geldi. Toplandıkları evde sohbet eden arkadaş grubundan Ahmet Akkurt ile B.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. Buradan ayrılarak evine giden B.D., bir süre sonra elinde pompalı tüfekle yeniden geldi. B.D., arkadaşlarının engellemeye çalışmasına rağmen Akkurt'a art arda ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Akkurt, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerinde bulunanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Akkurt, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne oradan da Antalya'da bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Akkurt, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Cinayet şüphelisi B.D. olay yerinden kaçarken, polis, evde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Akkurt'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'nde defnedildi. Polisin gözaltına aldığı 4 kişiden H.C. çıkarıldığı mahkemece suça iştirak ettiği gerekçesiyle tutuklanırken, 3'ü ise serbest bırakıldı.

GİZLENDİĞİ EVDE YAKALANDI

Olay sonrası firar eden B.D., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Kadriye Mahallesi'nde gizlendiği evde dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis merkezindeki ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenilen B.D., bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Diğer yandan olayın meydana geldiği evde B.D.'nin kiracı olduğu belirtildi. (DHA)