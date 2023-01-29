TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde E.K. (21) adlı kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşı Harun Baltacılar'ın (27) evinde göğsün tabancayla vurarak, öldürdü. Polis, E.K. adlı kadın ile olay sırasında evde bulunan D.E. ve Y.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay, Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Harun Baltacılar, E.K. adlı kadın ile D.E. ve Y.A., evde oturarak, sohbet etmeye başladı. İddiaya göre, bir süre sonra Baltacılar ile E.K., D.E. ve Y.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. adlı kadın yanındaki tabancayla, 1 el ateş ederek, Baltacılar'ı göğsün vurdu. Harun Baltacılar kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Komşuların silah sesini duyarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Harun Baltacılar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baltacılar'ın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya el koyan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.K. adlı kadın ile kavga sırasında evde bulunan D.E. ve Y.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.