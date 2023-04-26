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TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI 3 YERİNDEN VURAN ZANLI, TUTUKLANDI

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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde evine gelen arkadaşı S.S.'yi (21) 3 yerinden vurarak ağır yaralayan B.E. (26) tutuklandı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde evine gelen arkadaşı S.S.'yi (21) 3 yerinden vurarak ağır yaralayan B.E. (26) tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Kışla Sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, B.E., evinde oturduğu esnada S.S. yanına geldi. Bir süre sohbet eden iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.E., belindeki tabancayı çıkartarak, S.S.?yi karnından, kasığından ve bacağından vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. S.S., ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. B.E. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.S.?nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

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