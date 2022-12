Tartıştığı annesinin boğazına ekmek bıçağı saplayarak öldürdü

ANTALYA'da Zübeyda Tıraş (61), tartıştığı oğlu Yusuf E.T. (37), tarafından boğazında bıçak saplanarak öldürüldü.

ANTALYA'da Zübeyda Tıraş (61), tartıştığı oğlu Yusuf E.T. (37), tarafından boğazında bıçak saplanarak öldürüldü. Gürültü üzerine eve gelen komşuları elleri kanlı bir şekilde kapıyı açtıktan sonra kaçmaya çalışan Yusuf E.T.'yi yakalayarak, polise teslim etti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1468 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yusuf E.T. ile alışverişten dönen anne Zübeyda Tıraş, henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf E.T., o sırada elma yiyen anne Zübeyda Tıraş'ın elindeki ekmek bıçağını alarak saldırmaya başladı. İkilinin arasında yaşanan arbede sırasında Yusuf E.T., elindeki ekmek bıçağını annesinin boğazına sapladı.

Evde inceleme yapan polis, cinayet zanlısı Yusuf E.T.'yi, emniyet müdürlüğüne götürdü. Zübeyda Tıraş'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bu sırada eve gelen baba Süleyman Tıraş, büyük üzüntü yaşadı. Baba Tıraş'ı komşuları teselli etmeye çalıştı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.