TARTIŞTIĞI ANNEANNESİNİ ELLERİYLE BOĞDU - Haberler

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TARTIŞTIĞI ANNEANNESİNİ ELLERİYLE BOĞDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde İsmail Alkız (32), tartıştığı anneannesi Havva Ruhcan'ı (76) elleriyle boğarak öldürdü.

YEŞİLHİSAR, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde İsmail Alkız (32), tartıştığı anneannesi Havva Ruhcan'ı (76) elleriyle boğarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokaktaki müstakil evde meydana geldi. İsmail Alkız, birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı. Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anneannesini öldüren Alkız ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeşilhisar, Fatih, Güncel, Haberler

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