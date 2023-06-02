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Tartıştığı Amcasına Kurşun Yağdırdı: Öldürdü

Tartıştığı Amcasına Kurşun Yağdırdı: Öldürdü

Güncel Haberler

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, iddialara göre ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı amcasını tabancayla öldürdü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, iddialara göre ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı amcasını tabancayla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Erdal Ü. (38), iddialara göre ailevi sebeplerden dolayı amcası Galip Ülgen (40) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yeğen Erdal Ü., amcasına tabancayla ateş ederek kurşun yağdırdı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan Galip Ülgen, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Erdal Ü. gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İzmir Çeşme Güncel Haberler

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