Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü

Güncel Haberler

Tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Erhan A. (41), aynı evde yaşadığı ağabeyi Kenan A.'yı (45) aralarında çıkan tartışma sonucu silahla vurarak öldürdü.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Erhan A. (41), aynı evde yaşadığı ağabeyi Kenan A.'yı (45) aralarında çıkan tartışma sonucu silahla vurarak öldürdü.

Olay, gece Bahçelievler Mahallesi Pınar Bulvarı'nda bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Bir eğlence mekanında garson olarak çalışan Erhan A., aynı evde kaldığı ağabeyi Kenan A. ile bilenmeyen nedenle tartışma yaşadı. Erhan A., bu sırada silahla ağabeyinin üzerine 2 el ateş ederek evden kaçtı. Komşuların silah seslerini duyması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekibi, Kenan A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise kaçan Erhan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kenan A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title