Tartıştığı 2 yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi (2) - Haberler

Tartıştığı 2 yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Mehmet İnan - Güncel
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YEĞENLERİNİ ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDIBursa'da, yeğenleri Ferman (19) ve Şahin Gündüzeli (22) kardeşleri tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mehmet Gündüzeli (50), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YEĞENLERİNİ ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI
Bursa'da, yeğenleri Ferman (19) ve Şahin Gündüzeli (22) kardeşleri tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mehmet Gündüzeli (50), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kendisine yardım ettiği öne sürülen oğlu U.G. (20) adli kontrol şartıyla, yeğeni M.G. (22) ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Mehmet İNAN/BURSA,
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel