Tartıştığı 2 kişiyi pompalı tüfekle vurdu Güncel Haberler MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde M.Y. (45), tartıştığı M.A.K. (39) ile G.K.'yi (28) pompalı tüfekle vurarak yaraladı. MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde M.Y. (45), tartıştığı M.A.K. (39) ile G.K.'yi (28) pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay, saat 09.30 sıralarında Alaşehir ilçesinde meydana geldi. M.Y. ile M.A.K. ve G.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., evine gidip, ruhsatsız pompalı tüfeğini alarak geri döndü. M.Y., M.A.K. ve G.K.'ye ateş açıp, kaçtı. Yaralanan 2 kişi, çağırılan ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yaralılardan M.A.K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Alaşehir Güncel Haberler

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