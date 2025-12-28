Haberler

Tartıştığı 2 kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

BATMAN'da Ali Olgun (33), tartıştığı 2 kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde GAP Mahallesi Şehit Fethi Sekin ve Susam sokakların kesiştiği noktada meydana geldi. Ali Olgun ile M.Y. ve B.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olgun, büyüyen tartışmada tabanca ile ateş edilerek vuruldu. Şüpheliler kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olgun, ilk müdahalensin ardından hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olgun'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada M.Y ve B.S suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

