Haberler

Birlikte yaşadığı kadınla tartışırken cama yumruk atınca yaralandı

Birlikte yaşadığı kadınla tartışırken cama yumruk atınca yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da, Mert B. ve Derya D. arasındaki tartışmada, Mert B. camdan yumruk atarken kolunu keserek ağır yaralandı. Derya D. yardım çağrısı yaptı fakat Mert B. şikayetçi olmadı.

AKSARAY'da birlikte yaşadığı Derya D. (30) ile tartışıp, cama yumruk atan Mert B.'nin (25) kolu kesildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Mert B., birlikte yaşadığı Derya D. ile belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmada cama yumruk atan Mert B., kanlar içinde yere yığıldı. Derya D. 'KADES' uygulamasına basıp yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolunda derin kesik oluşan Mert B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Derya D. ise polis ekiplerine Mert B.'den şikayetçi olmadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklandı

Skandal görüntülerle ilgili çok sayıda tutuklama
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı
Trump faturayı kesti, Harvard'dan 1 milyar dolar istiyor

Trump faturayı kesti! Harvard'dan 1 milyar dolar istedi