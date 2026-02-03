Birlikte yaşadığı kadınla tartışırken cama yumruk atınca yaralandı

AKSARAY'da birlikte yaşadığı Derya D. (30) ile tartışıp, cama yumruk atan Mert B.'nin (25) kolu kesildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Mert B., birlikte yaşadığı Derya D. ile belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmada cama yumruk atan Mert B., kanlar içinde yere yığıldı. Derya D. 'KADES' uygulamasına basıp yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolunda derin kesik oluşan Mert B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Derya D. ise polis ekiplerine Mert B.'den şikayetçi olmadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.