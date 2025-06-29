Tartışma Sonucu Kardeşi Tarafından Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından vurulan Velat Ak (25), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde meydana geldi. Velat Ak ile ismi öğrenilmeyen kardeşi arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada yaşanan arbede sırasında kardeşi tarafından tabancayla vurulan Velat Ak, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Velat Ak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Velat Ak'ın cenazesi, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR