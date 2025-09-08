Haberler

Tartışma Sonucu Arkadaşını Öldüren Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan bir tartışma sonrasında arkadaşını tüfekle vurarak öldüren Furkan K., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'kasten öldürme' suçunu haksız tahrik nedeniyle indirim uygulayarak bu cezayı verdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, tartıştığı arkadaşını tüfekle vurarak öldüren sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Furkan K. (24) ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan O.G. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

Tanık olarak dinlenen B.C.T, sanık Furkan K. ile maktul Mutlu Kılıç arasında sanığın üvey annesi nedeniyle husumet olduğunu iddia etti.

B.C.T, ikilinin telefon aracılığıyla küfürleşmelerine şahit olduğunu anlattı.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulayarak sanığın cezasını 15 yıla düşürdü.

Tutuksuz yargılanan O.G. ile Z.Z'nin ise beraatine karar verildi.

Olay

Beşköprü Mahallesi'nde Furkan K. ile arkadaşı Mutlu Kılıç (29) arasında 14 Ağustos 2024'te çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan K. tüfekle ateş açarak Kılıç'ı yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan Kılıç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.

Furkan K'nin yanı sıra gözaltına alınan O.G. ve Z.Z. de tutuklanmış, O.G. ve Z.Z. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
