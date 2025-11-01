Tartışma Sonrası Tabancayla Öldürülen Şüpheli Tutuklandı

Başkentte tartıştığı kişiyi tabancayla ateş ederek öldüren şüpheli tutuklandı.

Keçiören ilçesi Bağlum Caddesi'nde, Yakup P'yi tabancayla öldüren şüpheli Samet K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli Samet K'nin Yakup P'ye tabancayla ateş açarak vurduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ikilinin bir süre konuşması, ardından şüphelinin Yakup P'nin arkasından tabancayla ateş açması yer alıyor.

Olay

Keçiören'de dün öğle saatlerinde, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Yakup P. ile Samet K. bilinmeyen bir nedenle tartışmış, Samet K'nin tabancayla ateş açarak vurduğu Yakup P, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.