Tartışma Sonrası Silahlı Cinayet: Zanlı Tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişi Cengiz Ç.'yi silahla öldüren U.Y.Y. adlı zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı U.Y.Y. adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Önceki gün Hürriyet Caddesi'nde şüpheli U.Y.Y. ile Cengiz Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, zanlı U.Y.Y. silahla Cengiz Ç'yi öldürmüştü.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel