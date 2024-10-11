Tartışma Sonrası Sendika Temsilcisinin Oda İçindeki Eşyalara Zarar Vermesi

Olay, geçen hafta Çiğli'de bulunan ESHOT'a ait garaj müdürlüğünde meydana geldi. DİSK Genel-İş Sendikası Karşıyaka Baş temsilcisi Oğuzhan Alkan ile garaj müdürü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması ile Alkan, müdürün odasına balyozla geri geldi. Çevresindekiler tarafından durdurulmaya çalışılan Alkan, elindeki balyozla odadaki eşyaları parçaladı. Araya girmeye çalışanlar, Alkan'ı güçlükle sakinleştirilebildi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Alkan, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Alkan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'BAZEN BÖYLE ÖFKELENEBİLİYORUZ'

Oğuzhan Alkan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "DİSK Genel-İş Sendikası'nın Karşıyaka temsilcisiyim. Zaman zaman belirli bir doluluk oluyor. Sıkıntılar yaşanabiliyor. Bazen böyle öfkelenebiliyoruz. Kurum ve sendika gerekeni yapar. Hayat devam ediyor. Bu olayı kapatmak lazım. Gerekli ifadeleri verip, belli bir sürecin içine girdik. Bugün seçim var. Aday da değilim. Önümüzdeki günlerde hayatımıza bakacağız" dedi.