Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartışma sonrası lüks cipi ateşe verdi

Güncel Haberler

Tartışma sonrası lüks cipi ateşe verdi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde lüks cipin yanı başında tartışan iki kişiden biri, üzerine benzin döktüğü aracı ateşe verdi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde lüks cipin yanı başında tartışan iki kişiden biri, üzerine benzin döktüğü aracı ateşe verdi. Cipi ateşe veren kişi olay yerinde uzaklaşırken, araç ise kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz 2 kişi, 34 CLK 963 plakalı lüks cipin yanı başında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişiden biri, elindeki bidonun içinde bulunan benzini cipin üzerine döküp, aracı ateşe verdi. Cipi ateşe veren kişi olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yenine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, cip ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger Çankaya Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title