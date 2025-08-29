Tartışma Sonrası Kiracı Sopayla Öldürüldü

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde, kiracısı Hüseyin Başak ile tartışan ev sahibi Y.R., sopayla kiracısını öldürüp kaçtı. Olay sonrası jandarma, Y.R.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde Y.R., tartıştığı kiracısı Hüseyin Başak'ı sopayla öldürdü.

Olay, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Kuytucak köyü Savruk Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Y.R. ile kiracısı Hüseyin Başak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Y.R., eline aldığı sopayla Başak'a vurdu. Başak, aldığı darbelerle yere yığılırken, Y.R. aracıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Başak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Başak'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma, kaçan Y.R.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kiracıyla ev sahibinin kavgası ölümle sonuçlandı

